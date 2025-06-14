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Kaza, Sabah Yolu Ayrımında Oldu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, sabah saatlerinde çevre yolu yol ayrımında gerçekleşti. Kent merkezinden Tokat istikametine doğru seyir halinde olan Tuğba G. (43) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerlere çarptı.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazada sürücü Tuğba G. ile otomobildeki Suzan G. (66), Yasemin K. (64) ve Azra Cemre G. (13) yaralandı. Olayın ardından ihbarla birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

TEDAVİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.

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