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Kaza, Şanlıurfa’da Tanker Devrildi

KAZA ANINI HİKAYELEŞTİRİYOR

Kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolu üzerindeki Örencik Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, kent merkezine doğru yola çıkan Halil Kayan’ın kullandığı 33 CTS 22 plakalı akaryakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu esnada, aracın alt kısmında yangın başladı.

Yangın durumunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralı olan Halil Kayan, ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın, akaryakıt deposuna sıçramadan başarılı bir şekilde söndürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma açıldı.

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