Kaza, Sapanca’da TEM’de oldu

KAZA SAAT 09:30’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, 09:30 sularında TEM Otoyolu İstanbul yönünde Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi civarında gerçekleşti. K.T. kontrolündeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek öncelikle bariyerlere çarptı, ardından aynı yönde ilerleyen M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ağaçlık alana savruldu ve içindeki 7 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve Sakarya otoyol jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye taşındı. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma açıldığı bildirildi.