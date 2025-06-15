Kaza, Şehir Merkezinde Meydana Geldi

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KAZA DETAYLARI

Şehir merkezinde gerçekleşen kaza, caddede dönüş yapmaya çalışan bir otomobil ile motosiklet arasında meydana geldi. Kazada, dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla atıp otomobilin üzerine oturdu. Motosiklet sürücüsü, yaşadığı şok sonrası yaralandığını fark etti. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay, saat 22.15 sularında Eski Bolu Caddesi üzerinde yaşandı.

KAZA ANININ SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan H.Ç. idaresindeki 41 APB 660 plakalı Citroen marka otomobil, yan yola dönmek üzere harekete geçti. Kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobil, caddede ilerleyen A.T.’nin kullandığı 81 AS 802 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, önce otomobilin kaputu üzerinde takla atarak otomobilin üzerine oturdu.

KAZAYA MÜDAHALE

Olayın şokunu atlatan motosiklet sürücüsü A.T., otomobilden inerek kendisini yere attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDA KAZA ANLARI

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde cadde kenarındaki park halindeki otomobilin yola çıkışı, dönüş yapmaya çalışması, motosiklet sürücüsünün otomobile çarpma anı, motosiklet sürücüsünün önce otomobilin üzerinde takla atması ve sonrasında yere düşmesi yer aldı.