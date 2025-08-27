Kaza, Silvan’da TIR kamyona çarptı

KAZA ANI

Öğle saatlerinde, Silvan ilçesinde bulunan Bağdere Mahallesi yakınlarında bir kaza meydana geldi. Nazmi Kahraman yönetimindeki TIR, plakası ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR sürücüsü aracında sıkıştı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Yapılan ihbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, sıkışan Nazmi Kahraman’ı kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda Kahraman, aracından çıkarıldı ancak yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLE ÜYELERİNİN TEPKİSİ VE SORUŞTURMA

Olay yerine ulaşan Kahraman’ın yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldığı ifade edildi.