Kaza, Sinema Oyuncusu Şerif Sezer Yaralandı

KAZA SAHNESİ

Olay, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Söke yönünde ilerleyen Şevket A. (26), kontrolünü kaybederek 48 YV 264 plakalı otomobiliyle karşı yöne geçti ve sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna’nın kullandığı 34 DPD 017 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada otomobil sürücüsü Arna, yanında bulunan Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer aracın sürücüsü Şevket A. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ayakta müdahale gerçekleştiriyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma hala sürüyor.