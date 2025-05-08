Kaza Şoku Yaşadı, Hastanede Mücadele Ediyor

BİR SAAT ARAYLA İKİ KAZA GEÇİRDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Hakan Ö. ağır yaralanıyor. Motosiklet sürücüsünün, ilk kazadan bir saat kadar önce de bir kaza geçirdiği öğrenildi. Kaza, Çorlu ilçesinde bulunan Kazımiye Mahallesi’nde Salih Omurtak Caddesi Eski Cezaevi mevkiinde gerçekleşti. Mezarlık yönünden Eski Şifa istikametine ilerleyen Gökan E. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı yönü izleyen Hakan Ö.’nün kullandığı motosiklet çarpıştı.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında motosikletten fırlayan Hakan Ö., üst geçit merdivenlerine çarparak ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, yaralı sürücüyü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yoğun bakıma alınan Hakan Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi verildi.

Diğer taraftan Hakan Ö.’nün, kaza geçirmeden yaklaşık bir saat önce Kazımiye Mahallesi Su Deposu bölgesinde yaralanmalı bir kazaya karıştığı ve kendi imkanları ile gittiği özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra ikinci bir kaza yaşadığı tespit edildi. Kaza sonrası Gökan E. ise polis tarafından gözaltına alındı.