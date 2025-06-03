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Kaza Sonrası Araç Yangın Çıktı

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ YARALANDI

Kağıthane’de meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası araç alev alarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda seyir halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı.

ALEV ALAN ARAÇ KONTROL ALTINA ALINDI

Kaza sonrasında araçta çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve otomobili tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle trafik akışında yaşanan aksamalar, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza anında aracın alevler içerisinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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