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“Kaza Sonrası Duygusal Anlar Yaşandı.”

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YOĞUN DİLOGLARLA DOLU DRAMATİK GÖRÜNTÜLER

Karaman’da yaşanan üzücü bir kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir baba araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı baba, ambulansa alınırken elinden tuttuğu oğlu ile yaptığı duygusal diyaloglarla dikkat çekti. Baba, oğluna “Ben iyiyim oğlum, ağlama” diyerek moral vermeye çalıştı.

DUYGUSAL ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazanın ardından yaşanan bu anlar, duygusal bir atmosfer oluşturdu. Babanın, oğluna verdiği destek ile birlikte yaşadığı acı, çevredeki tanıklar tarafından da dikkatle izlendi. Görüntüler, ailenin birbirlerine olan bağlılığını ve zor durumlar karşısındaki dayanışmalarını gözler önüne serdi.

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