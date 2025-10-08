Kaza Sonrası Öğrenci İçin Anma Programı Düzenlendi

KAZA BİLGİLERİ VE GÖRÜNTÜLERİ

Kaza, 30 Eylül günü saat 10.30 sıralarında Marmaraereğlisi-Seymen kara yolundaki Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleşti. Yunus Emre Salt’ın kullandığı 59 AIE 958 plakalı TIR, kampüse giriş yapmakta olan üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz’ın kontrolündeki 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı. İki araç yol kenarına savrulurken, sürücüler de yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara yardım etti. Öğrenci Beyaz, Çorlu Devlet Hastanesi’ne; TIR şoförü Salt ise Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne taşındı. Ancak, Abdullah Buğra Beyaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anma Töreni Düzenlendi

Hayatını kaybeden Beyaz için düzenlenen anma programı, öğrenim gördüğü Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu’nda yapıldı. Törene, okul yönetimi ve arkadaşlarının yanı sıra Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Uluçay ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hakan Cebar katıldı. Ayrıca Abdullah Buğra Beyaz’ın kardeşleri Berkay ve Barış Beyaz ile anneleri Selda Ülkimek de törende yer aldı. Törende Kur’an okunarak dualar edildi, Beyaz’ı anmak için birçok öğrenci ve öğretmen gözyaşı döktü.

Başsağlığı Ziyaretleri ve Duygusal Anlar

Anma sonrası, Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, acılı anne Selda Ülkimek’e taziye dileklerinde bulundu. Ülkimek, kendilerine teşekkür ederek taziyeleri kabul etti. Törende, sınıf arkadaşları Selda Ülkimek’e başsağlığı dileklerinde bulunarak teselli sundu. Tüm etkinlik boyunca duygusal anlar yaşandı.