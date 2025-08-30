Kaza Sonrası Ölü Sayısı İki

DİYARBAKIR VALİSİ TRAFİK KAZASINI AÇIKLADI

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eğil ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiğini duyurdu. Adıyaman’dan Eğil ilçesine bir gezi amacıyla giden kadınları taşıyan minibüs, Diyarbakır-Eğil karayolunun Kalkan mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Başlangıçta kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, sürücü ve minibüs içerisindeki 14 kişi yaralandı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla kazanın olduğu yere yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi verildi. Uzun süren tedavi sürecinin ardından kazada bir kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 2’ye yükseldi.

VALİDEN TAZİYE MESAJI

Vali Murat Zorluoğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada, “Eğil ilçe ziyareti sonrası Diyarbakır’a dönerken meydana gelen tek taraflı kazada vefat eden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı 13 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun” ifadelerine yer verdi.