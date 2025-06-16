Kaza Sonrası Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

SÜRÜCÜ KAMYONETİN ALTINDA SIKIŞTI

Siirt’te yaşanan bir kaza sonucunda kamyonetin altında kalan otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi alıyor. Kaza, sabah saatlerinde Barış Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI VE KURTARMA OPERASYONU

Ahmet Akın’ın (19) kullandığı 38 PV 774 plakalı otomobil, 56 AD 204 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı, kamyonetin altına girdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Ahmet Akın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra Akın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.