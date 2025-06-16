Haberler

Kaza Sonrası Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

SÜRÜCÜ KAMYONETİN ALTINDA SIKIŞTI

Siirt’te yaşanan bir kaza sonucunda kamyonetin altında kalan otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi alıyor. Kaza, sabah saatlerinde Barış Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI VE KURTARMA OPERASYONU

Ahmet Akın’ın (19) kullandığı 38 PV 774 plakalı otomobil, 56 AD 204 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı, kamyonetin altına girdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Ahmet Akın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra Akın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tavşanlı’da Gazze İçin Etkinlik Yapıldı

Tavşanlı'da Süleyman Yılmaz Anaokulu, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı etkinlik düzenleyerek yürüyüş, balon uçurma ve çeşitli yiyeceklerle dayanışma ruhunu kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Kubilay’ı 2 Yıl Yineledi

Kasımpaşa, eski Göztepe oyuncusu 28 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tören, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.