Kaza Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA VE GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Karabük’te yaşanan bir trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ise ağır yaralı durumda bulunuyor. Kaza, Kastamonu – Karabük karayolu üzerindeki Akören köyü mevkisinde gerçekleşti. Kastamonu yönünden Karabük istikametine seyir eden Edirne’de görevli uzman çavuş Serkan Ökten’in kullandığı 37 LC 404 plakalı Opel Corsa marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yolun sağında yer alan bir beton menfeze çarptı.

KAZADA AĞIR YARALANANLAR

Kazanın sonucunda otomobilin sürücüsü Serkan Ökten ile beraber eşi Saniye Ökten ve çocukları Yusuf Talha Ökten (14) ve Yağız Aslan Ökten (4) ağır yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Polis, Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye nakledildi. Durumu kritik olan 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten, hastanede yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.