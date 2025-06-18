Kaza Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki motosiklet ve bir otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza, Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisinde, yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobilin, yarıştığı iddia edilen motosikletlerden Sıtkı G’nin kullandığı 10 AFM 241 plakalı ve B.G. tarafından sürülen 35 BTN 712 plakalı motosikletlerle çarpışması sonucu gerçekleşti.

KAZA SONUÇLARI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki alana devrildi. B.G’nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken, Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü. Olay sonrası hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sıtkı G’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ayrıca, yaralı olan A.A.S, M.A.S. ve B.G. Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine götürüldü. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangın sebebiyle motosiklet kullanılamaz hale geldi.