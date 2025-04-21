Kaza Sonucu 1 Ölü, 4 Yaralı

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI VE YANGIN

Burdur’un Yazıköy köyünde gerçekleşen trajik bir kaza sonucunda iki otomobil kafa kafaya çarpışarak yanmaya başladı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza, saat 19.10 sıralarında Burdur-Çardak lavanta yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan C. yönetimindeki 15 HC 393 plakalı MG marka otomobil ile Ünal Demir’in kullandığı 15 DN 688 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

YARALILAR VE KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kazada Tofaş sürücüsü Ünal Demir ile diğer araç sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar, köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıkları sırada iki otomobil de alev alarak yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

KAYBEDİLEN HAYAT VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Ünal Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavi gören diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. İki araç, yangından dolayı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, kazanın 15 DN 688 plakalı Tofaş otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.