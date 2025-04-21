Kaza Sonucu 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCU ARAÇLAR ALEV ALEV YANDI

Burdur’un Yazıköy bölgesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saat 19.10 sıralarında, Burdur – Çardak lavanta yolunun 5’inci kilometresinde gerçekleşti. Ramazan C. idaresindeki 15 HC 393 plakalı MG marka otomobil ile Ünal Demir yönetimindeki 15 DN 688 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

KURTARILAMAYAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Tofaş otomobil sürücüsü Ünal Demir ve diğer araçtaki sürücü Ramazan C. ile yolcuları Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralar aldı. Yaralılar, çevredeki köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil alev aldı ve yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Ünal Demir, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. İki otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü, ancak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın, 15 DN 688 plakalı Tofaş otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.