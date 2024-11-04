Kaza Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARY 957 plakalı otomobil ile Yusuf Ateş’in kullandığı 27 NF 888 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Yusuf ve Zeliha Ateş çifti ile diğer otomobildeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Karkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Ateş eşi Zeliha Ateş yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kaza ile ilgili soruşturma halen devam ediyor.