Kaza Sonucu 3 Ölü, 2 Yaralı

TRAJİK KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Hakkari-Van karayolunda yaşanan trafik kazası sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay, Dikiliaş köyü çevresinde meydana geldi. İran plakalı bir tırın hafif ticari araçla çarpışması sonucu oluşan kazada, hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden 3’ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 çocuk dahil olmak üzere 2 kişi yaralandı.

ACİL SERVİS VE EKİBİ KAZA YERİNDE

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

TRAFİK DURUMU VE YOLUN AÇILMASI

Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun bir süre trafiğe kapalı kaldı ve bu durum araç kuyruğunun kilometrelerce uzamasına yol açtı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonrasında yol, kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma işlemleri başlatıldı.

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

