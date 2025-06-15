Kaza Sonucu 3 Yaralı Bulundu

KAZA SONUCU YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesi geçişinde, TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. G.Ö. yönetimindeki 31 AIA 251 plakalı otomobil, Ö.İ. idaresindeki 34 GV 1700 plakalı Mercedes yolcu otobüsü ile çarpıştı.

SAĞLIK VE EMNİYET EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle, otomobilde bulunan sürücü G.Ö. ile yolcular S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. H.Ö., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.Ö. ile S.Ö.’nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kazanın ardından otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldı.