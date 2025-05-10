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Kaza Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA HAKKINDA BILGİ VERİLİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşanan trafik kazası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tur otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucunda toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, tur otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 20 vatandaşımız, olay yerine sevk edilen 11 Ambulans ve 1 UMKE Timi ile hastanelerimize nakledilmiş olup tedavi altına alınmıştır” dedi. Bu açıklamalardan yola çıkarak, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. Hayatını kaybedenler için taziye dileklerini yineleyerek acılara ortak olduğunu belirtti.

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