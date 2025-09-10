Haberler

Kaza Sonucu Ali Uçar Hayatını Kaybetti

KAZA YERİ VE OLAYIN AYRINTILARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 59 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Salihli-Gördes karayolu üzerindeki Poyrazdamları Mahallesi Atış Poligonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Uçar (59), plakasız sepetli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uçar, Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Fakat, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uçar’ın ani ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında derin bir üzüntü yarattı. İki çocuk babası olan Uçar’ın Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde yaşadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı ve olayın nedenleri üzerinde duruluyor. Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.