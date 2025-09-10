Kaza Sonucu Ali Uçar Hayatını Kaybetti

KAZA YERİ VE OLAYIN AYRINTILARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 59 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Salihli-Gördes karayolu üzerindeki Poyrazdamları Mahallesi Atış Poligonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Uçar (59), plakasız sepetli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uçar, Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Fakat, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uçar’ın ani ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında derin bir üzüntü yarattı. İki çocuk babası olan Uçar’ın Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde yaşadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı ve olayın nedenleri üzerinde duruluyor. Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.