Kaza Sonucu Baba-Oğul Hayatını Kaybetti

KAZA YERİNDE HAYAT KAYBI

Kaza, Hilvan-Siverek kara yolunun 12’nci kilometresinde gerçekleşti. Eczacı Ceyhun Kafadenk, 31 APK 111 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Olayı görenlerin yapmış olduğu ihbar üzerine, kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ÖLÜ VE YARALILARIN DURUMU

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Ceyhun Kafadenk ile oğlu Mehmet Akif’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Kafadenk’in durumu ise ciddi olarak değerlendirildi. Hilvan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Fatma Kafadenk’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba ve oğulun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma çalışmaları da başlamış durumda.