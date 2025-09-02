Kaza Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Muğla’da direksiyon kontrolünü kaybeden bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı, araçta bulunan 71 yaşındaki Meryem Okuyucu ise hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi’nde gerçekleşti.

AÇIKLAMA VE MÜDAHALE

Huesniye An Morkoyun (75) yönetimindeki HN AH 1999 yabancı plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir ağaca çarptı. Olayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve bu ihbarın ardından kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ile Meryem Okuyucu, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Meryem Okuyucu kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kaza ile ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın sebepleri üzerine incelemeler devam ediyor.