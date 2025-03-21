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Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Öğrenci

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında yolda yürüyen üniversite öğrencisi ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çevresinde gerçekleşti. O.Y. idaresindeki hafif ticari araç, A.A. yönetimindeki bir otomobile çarparak bir dizi kazaya sebep oldu. Savrulan araçlardan biri, o sırada yolda yürüyen Onur Aktaş’a çarptı.

Kaza sonrasında ağır yaralanan Onur Aktaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada bütün müdahalelere rağmen, genç öğrencinin hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Onur Aktaş’ın vefatı, üniversite camiasında büyük üzüntü yarattı.

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