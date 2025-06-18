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Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

MEHMET SELİM DOĞAN’IN KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETMESİ

Batman’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucunda 63 yaşındaki Mehmet Selim Doğan yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde Çevrimova köyü civarında gerçekleşti. Hasankeyf yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen B.Y. (29) yönetimindeki 33 AVJ 274 plakalı araç, Çevrimova kavşağında yola çıkmaya çalışan Mehmet Selim Doğan’a çarptı.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Kazanın ardından Doğan, ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, Doğan yaşamını yitirdi. Doğan’ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Kaza sonrası B.Y. gözaltına alındı ve olaya dair bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildiriliyor.

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