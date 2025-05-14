Kaza Sonucu İki Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sepetli motosiklete çarpması sonucu Davut Eroğlu (62) ve eşi Ayşe Eroğlu (55) yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Mehmet Akdağ (61) ise yaralandı. Kaza, saat 05:00 sıralarında Alaşehir-Kula kara yolunun Baklacı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ

Kula yönüne ilerleyen Mehmet Akdağ’ın kullandığı 45 KA 6016 plakalı otomobil, 2 çocuk babası Davut Eroğlu yönetimindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Davut Eroğlu ve eşi Ayşe Eroğlu yola savruldu. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralı Davut Eroğlu ve eşi Ayşe Eroğlu, hastaneye kaldırıldıkları esnada yaşamlarını yitirdi. Ayrıca, yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ’ın Alaşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.