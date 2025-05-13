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Kaza Sonucu İki Yaralı: Bursa’da

KAZA SAATİ VE YERİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Arda G. yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bu kazada sürücü Arda G. ve yanındaki yolcu Mustafa O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ambulans, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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