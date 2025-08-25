Haberler

Kaza Sonucu Ölü Sayısı İki

KAZANIN AYRINTILARI

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trajik kazada, yolcu otobüsü bir kamyonete branda çeken kişilere çarptı ve ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kaza, saat 08.45’te Samsun-Ordu karayolunun 61. kilometresinde Gündoğdu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale’den Rize’ye gitmekte olan Sahil Seyahat firmasına ait 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında bulunan 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ile Mehmet Yıldız’a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi.

TEDAVİ GÖREN YARALILAR

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız, sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Mehmet Yıldız ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi fakat burada da yapılan müdahale sonuç vermedi ve hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 32 yolculardan hiçbiri kazadan yara almadan kurtuldu.

