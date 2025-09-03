Kaza Sonucu Şoför Ağır Yaralandı

DURAĞAN TRAFİK OLDU

Gümüşhane’nin Torul ilçesi Arılı köyü yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında, 1 sürücü ağır yaralandı. Bugün akşam saatlerinde, İkisu-Şiran kara yolu üzerindeki Avsallı mevkiinde gerçekleşen olay, meydana gelen yağış sonrası yaşandı. Mustafa A. idaresindeki 38 ALZ 411 plakalı kamyon, karşı yönden gelen ve Şiran yönünde ilerleyen 25 yaşındaki Samet O. yönetimindeki 61 K 3494 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, İtfaiye, Jandarma ve AFAD ekibi yönlendirildi. 38 plakalı kamyonun sürücüsü kazayı hafif atlatırken, 61 plakalı kamyonun sürücüsü Samet O. aracında sıkıştı. Yoldan geçmekte olan vatandaşların ve AFAD ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Samet O., olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TRAFFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonrası İkisu-Şiran kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.