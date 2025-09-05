Haberler

Kaza, Sürücü Aracı Bırakarak Gitti

OTOMOBİL KAZASI VE SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI

Karaman’da, 70 ABH 266 plakalı bir otomobille maddi hasara yol açan bir kaza gerçekleşti. Olay, Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptıktan sonra kaza yaptı.

POLİS EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kazanın ardından sürücü, aracını yol ortasında bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kaza sebebiyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı ve durum hemen ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis, sürücüyü bulamayınca incelemelerde bulundu ve aracın çekici ile otoparka kaldırılmasını sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eğitim Yılı Başlarken Çocuklarımız Hazırlanmalı

Yeni eğitim yılı öncesinde çocukların sağlıklı bir beden ve bilinçli alışkanlıklarla okula hazırlanması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, aileler için kapsamlı bir rehber sundu.
Haberler

Antalya’da Güzellik Merkezi Sorunu Yaşandı

Antalya'daki bir güzellik merkezinde broşür dağıtan genç kadın, merak edip girdiği yerde imzaladığı sözleşmeyle 22 bin lira borçla muhatap oldu. İptal talebi reddedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.