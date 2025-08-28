Kaza, Sürücü Değişimi Sırasında Gerçekleşti

TRAJİK KAZANIN DETAYLARI

Niğde’de meydana gelen kazada Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin ve torunu Muhammet Yiğit Şahin hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Şaban ve Leyla Şahin çiftinin, kazada yaralanan oğulları Muhammet Şahin’in evlilik niyetiyle tanışmak üzere Adana’ya gittikleri öğrenildi.

SÜRÜCÜ DEĞİŞİMİ NEDENİYLE KAZA

Eve dönüş yolunda, sürücü Şaban Şahin’in yorgunluk hissettiği için oğlu Muhammet Şahin’e direksiyon başına geçmesini istediği belirtiliyor. Sürücü değişimi için aracı emniyet şeridinde durduran Şahin ailesinin, bu sırada talihsiz bir kaza ile karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor. Yaralı olan Muhammet Şahin’in durumu ise kritik olmaya devam ediyor.