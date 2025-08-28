Haberler

Kaza, Sürücü Değişimi Sırasında Gerçekleşti

TRAJİK KAZANIN DETAYLARI

Niğde’de meydana gelen kazada Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin ve torunu Muhammet Yiğit Şahin hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Şaban ve Leyla Şahin çiftinin, kazada yaralanan oğulları Muhammet Şahin’in evlilik niyetiyle tanışmak üzere Adana’ya gittikleri öğrenildi.

SÜRÜCÜ DEĞİŞİMİ NEDENİYLE KAZA

Eve dönüş yolunda, sürücü Şaban Şahin’in yorgunluk hissettiği için oğlu Muhammet Şahin’e direksiyon başına geçmesini istediği belirtiliyor. Sürücü değişimi için aracı emniyet şeridinde durduran Şahin ailesinin, bu sırada talihsiz bir kaza ile karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor. Yaralı olan Muhammet Şahin’in durumu ise kritik olmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Haberler

Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.