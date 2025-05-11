Kaza, Taksinin Otomobile Çarpmasıyla Oldu

TAKSİ VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 YARALI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada toplam altı kişi yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN AYRINTILARI

Sapanca yönüne sefer yapan H. C. K. idaresindeki 54 T 4501 plakalı taksi ile karşı yönden gelen E. D. tarafından kullanılan 41 ANG 766 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, taksi ve otomobil sürücüleri H. C. K. ile E. D. ve araçlarda bulunan O. Y., D. D., A. D. ve E. D. yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza sonrasında trafikte kısa süreli bir yoğunluk yaşandı. Olay yerinden araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazanın yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden incelemelerini sürdürüyor.