Kaza, Tarabya Bayırı’nda oldu

KAZA SAATİNDE MEYDANA GELİNEN DETAYLAR

Kaza, saat 20.15 sıralarında Tarabya Bayırı Caddesi’nde yaşandı. Burak Emirza (39) yönetimindeki 34 ETC 01 plakalı araç ile Aykan Gözcü’nün (51) kullandığı 34 BE 3333 plakalı otomobil aynı doğrultuda ilerlerken çarpıştı. Çarpışma sonucunda, araçların çarptığı yol kenarındaki bir sitenin duvarında kısmi yıkılma meydana geldi. Otomobil sürücüsü Aykan Gözcü yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Gözcü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Seyrantepe Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Gözcü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ALKOL TESTİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Kaza sonrasında polis tarafından yapılan alkol testinde, diğer sürücü Burak Emirza’nın 2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emirza, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazaya dair soruşturma başlatıldı.