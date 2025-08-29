Kaza, Tarabya’da meydana geldi

KAZA VEOLAYIN GELİŞİMİ

Kaza, saat 20.15 sıralarında Tarabya Bayırı Caddesi’nde gerçekleşti. Burak Emirza’nın (39) kullandığı 34 ETC 01 plakalı araç ile Aykan Gözcü’nün (51) kontrolündeki 34 BE 3333 plakalı otomobil aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Çarpışma nedeniyle, araçların çarptığı yol kenarındaki bir sitenin duvarı kısmen yıkıldı, otomobil sürücüsü Aykan Gözcü yaralandı.

ACİL DURUM müdahalesi

Olayın ardından, durumun aciliyeti nedeniyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü Gözcü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Seyrantepe Hastanesi’ne taşındı. Yapılan kontrollerde, Gözcü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ALKOL TESTİ VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası polisin uyguladığı alkol testinde, diğer sürücü Burak Emirza’nın 2 promil alkollü olduğu belirlendi. Emirza, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.