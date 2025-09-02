Kaza, Tekirdağ Yolunda Oldu

KAZA BİLGİLERİ

Kaza, Çorlu- Tekirdağ kara yolu üzerindeki trafo merkezi yakınlarında gerçekleşti. Yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğin kontrollü bir şekilde tek şeritten aktığı yolda, Osman K.’nin sürücülüğünü yaptığı 19 AAY 803 plakalı TIR, karşı yönden gelen Avukat Mecit Gül yönetimindeki 59 YH 125 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda Mecit Gül yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri bölgeye hızla intikal etti. Yaralanan Mecit Gül, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Osman K., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve olayın nedenleri araştırılıyor.