Kaza, Terme’de Yolcu Otobüsüyle Oldu

YOLCU OTOBÜSÜNÜN KAZASI

Samsun’un Terme ilçesinde bir yolcu otobüsünün kazaya karıştığı ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresinde, Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde sabah saat 08.45’te gerçekleşti.

KAZADA DİKKATSİZLİK GÖZE ÇARPARKEN

Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Rize’ye gitmekte olan 53 RT 111 plakalı Mercedes marka otobüs, yol kenarında durarak branda çeken 55 ADU 207 plakalı kamyonete çarparak yoldan çıktı. Bu talihsiz olayda yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtiliyor.