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Kaza, TIR’a çarpan cipte gerçekleşti

KAZA SAPANCA’DA MEYDANA GELDİ

Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR’a arkadan çarpan jip, paramparça oldu. Mustafa Atlıhan yönetimindeki cip, hafif yaralarla kazayı atlattı.

DETAYLAR VE KAZA ANI

Kaza, bu sabah saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde Göl Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İstanbul yönüne doğru seyir halindeki 42 BBL641 plakalı cip, aynı istikamette ilerleyen Feridun Akça’nın kullandığı 05 FA 533 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, cip TIR’ın dorsesindeki koruma demirine çarparak hurdaya döndü. Olay yerine sağlık ekipleri ve otoyol jandarması yönlendirildi. Atlıhan’a burada ayakta müdahale yapıldı. Paramparça olan cip, çekiciyle kaza alanından kaldırıldı.

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