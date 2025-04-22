Haberler

Kaza, TIR’ın Ferit Cihan’a Çarpmasıyla Oldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Saat 10.00 civarında, Yeni Mahalle D-100 Karayolu Edirne yönünde bir kaza gerçekleşti. İddialara göre, geri manevra yapan TIR, emniyet şeridinde durmakta olan 66 yaşındaki Ferit Cihan’a çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE TRAFİK DÜZENİ

Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Ferit Cihan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten akış sağlarken, Cihan’ın cesedi savcının olay yerindeki incelemeleri sonrası hastane morguna kaldırıldı.

POLİSİN İNCELEMELERİ VE TIR ŞOFÖR ÜZERİNDEKİ SÜREÇ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförünü ifadesini almak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon Bşb Bsk Ahmet M G, 23 Nisan U E V Ç B için mesaj yayımladı.

Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajda TBMM'nin açılışının önemini vurguladı ve çocukların gelecekteki önemine dikkat çekti.
Haberler

Kaytazdere’de Mavi Bayrak Plajları Var

Altınova'da Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, 1950'lerdeki köy okulunu müzeye dönüştürerek turizmi canlandırmayı planladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.