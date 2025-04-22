Kaza, TIR’ın Ferit Cihan’a Çarpmasıyla Oldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Saat 10.00 civarında, Yeni Mahalle D-100 Karayolu Edirne yönünde bir kaza gerçekleşti. İddialara göre, geri manevra yapan TIR, emniyet şeridinde durmakta olan 66 yaşındaki Ferit Cihan’a çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE TRAFİK DÜZENİ

Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Ferit Cihan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten akış sağlarken, Cihan’ın cesedi savcının olay yerindeki incelemeleri sonrası hastane morguna kaldırıldı.

POLİSİN İNCELEMELERİ VE TIR ŞOFÖR ÜZERİNDEKİ SÜREÇ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförünü ifadesini almak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.