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Kaza, Tırın Şarampole Devrilmesiyle Oldu

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen bir kaza, kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucunu doğurdu. Olay, Karapınar-Konya karayolunun 13. kilometresi Apak Kaşı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.B. tarafından yönetilen 42 EB 520 plakalı Scania marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yüzünden kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü E.B., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ayrıca, tırdaki un torbaları da olay yerinde araziye saçıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak trafiğin aksamasını önlemek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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