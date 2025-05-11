Kaza, Trafik Işıkları Olmadan Meydana Geldi

TRAFFIC ACCIDENT IN FETHIYE

Fethiye-Antalya çevreyolu yakınındaki Çamköy Hal Kavşağı’nda gerçekleşen kaza, trafik ışıkları olmayan bir alanda meydana geldi. Antalya istikametinde ilerleyen Habibe Yakar Erdoğan yönetimindeki 17 GN 002 plakalı araç, arkasında römork bulunan bir otomobilin kavşaktan aniden yola çıkması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücü Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili şarampole devirdi.

INJURIES AND EMERGENCY RESPONSE

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şarampole devrilen otomobilde bulunan 6 kişinin, bunlar arasında 3 çocuk da dahil, yaralandığı belirlendi. Yaralılardan 3’ü ambulanda tedavi edilirken, durumu ağır olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için hemen çalışma başlattı.