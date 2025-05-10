Kaza: Tur Otobüsü Devrildi, 18 Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Sinop’ta, öğrenci taşıyan bir tur otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, devrilen otobüste yaralanan ikisi ağır toplam 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Lala-Erfelek yolu üzerindeki Aloğlu köyü mevkisinde gerçekleşti.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ VE MÜDAHALE

Elde edilen bilgilere göre, öğrenci taşıyan tur otobüsü, Aloğlu köyü civarında karşı yönden gelen otomobille çarpıştı ve bu çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Olayın ardından hemen jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan 18 kişiden 2’sinin durumu ağır olarak bildirildi. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.