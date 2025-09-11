Haberler

Kaza, Uğur Kuzu’yu kaybettik

ŞARAMPOLDEKİ KAZA

Ordu’da gerçekleşen bir kaza sonucunda Uğur Kuzu (34) hayatını kaybetti, yanında bulunan Mustafa Durak (58) ise yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Korgan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Kuzu’nun kontrolünü kaybettiği patpat, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, patpatın altında kalan sürücü Kuzu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Durak ise ambulansla Korgan Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kozan’da Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Kozan'da ihbar için yola çıkan trafik polisi, otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen polis için ilçe emniyet müdürü destek oldu.
Haberler

Ağrı Patnos’ta Kaza Oldu, Yaralı

Patnos'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.