Kaza, Uğur Kuzu’yu kaybettik

ŞARAMPOLDEKİ KAZA

Ordu’da gerçekleşen bir kaza sonucunda Uğur Kuzu (34) hayatını kaybetti, yanında bulunan Mustafa Durak (58) ise yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Korgan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Kuzu’nun kontrolünü kaybettiği patpat, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, patpatın altında kalan sürücü Kuzu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Durak ise ambulansla Korgan Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.