Kaza, Üniversiteye 1 Kilometre Kaldı

KAZANIN AYRINTILARI

Aksaray’da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi ağır yaralar aldı. Kazanın, Aksaray Üniversitesi’ne yalnızca 1 kilometre mesafede gerçekleştiği öğrenildi. Olay esnasında her iki araçta bulunan 4 öğrencinin de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceği belirlendi.

MAĞDURLARIN TANIKLIKLARI

Sınava girecek olan ikiz kızlar Eylem ve Eylül Sarıkaya’nın annesi Şehriban Demir, “Fatih Mahallesi’ndeki evden çıkıp, üniversiteye sınava gidiyorduk. Çocukları okula yetiştirecektik. Biz ana yoldan gelirken ara yoldan araba çıktı. Bizim araba da duramadı vurdu. Bir baktık herkes yerde. Bizim hava yastığı açılmasa biz de uçmuştuk ama bizim hava yastığı açıldı” diye konuştu. Yaralıların durumuyla ilgili bilgi alınmaya devam ediliyor.