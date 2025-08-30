Kaza, Ünye’de Patpatla Meydana Geldi

KAZA ANINDA PATPATTA KİMİN OLDUGU KAYDEDİLDİ

Kaza, dün saat 19.00 civarında, Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde oldu. Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten şarampole düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hızla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

PATPATIN ALTINDA KALAN AİLE ÜYELERİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan sağlık kontrollerinde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile yanındaki ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel’in (55) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Torunları Burak Asaf Çimen (8) ve Uhud Ali Çimen (6) ile oğlu Onur Tunçel (8) ve eşi Nurten Tunçel (52) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Burak Asaf Çimen, doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralı Nurten Tunçel’in, Ordu Devlet Hastanesi’nde, Onur Tunçel’in ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Uhud Ali Çimen, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ayrıca, kazadan hemen önce Nurten Tunçel’in cep telefonuyla patpatta bulunanları kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki patpatta yolculuk yapan aile üyelerinin kameraya el salladığı görülüyor.