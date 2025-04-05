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Kaza Yapan Kadın Ağlayarak Suçsuz Olduğunu İddia Etti. Servis Ve Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı Var. Kocaeli’De Meydana Gelen Kazada Sürücü Hastaneye Kaldırıldı. Polis Soruşturma Başlattı

KOCAELİ’DE OTOMOBİL İLE SERVİS ARACI ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kadın, suçsuz olduğunu belirterek ağladı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE DETAYLAR

Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi’nde meydana gelen kazada, 41 P 0823 plakalı Mercedes marka servis aracı ile 41 AHG 500 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı sürücüsü F.T. yaralandı.

YARALININ HASTANEYE KALDIRILMASI VE İLK MÜDAHALE

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri de olay yerine gelerek gerekli incelemeleri başlattı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KADININ AÇIKLAMASI

Otomobil sürücüsü kadın, servis aracının hızlı olduğunu ve kendisinin suçsuz olduğunu söyleyerek ağladı. “Servis aracı çok hızlıydı, ben suçsuzum” diyen kadının ifadesi polis tarafından kayıt altına alındı.

POLİS İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Kazanın nedeni ve sorumlusunu belirlemek için polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Trafik kazasına ilişkin detayların, yapılan soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.

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