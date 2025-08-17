Kaza, Yenişehir’de gerçekleşti, D.İ. yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda gerçekleşti. Ehliyetsiz sürücü D.İ.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, 34 AAY 909 plakalı otomobil, park halindeki 21 AEY 520 plakalı V.İ.’ye ait araca çarptı ve takla atarak ters döndü.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda D.İ. yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından D.İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın sebebine dair inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları araştırılıyor.