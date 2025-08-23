Kaza, Yolda Midibüs Devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, saat 14.45 sıralarında Söke Fevzipaşa Çevre Yolu Yamaçköy yol ayrımında gerçekleşti. Turistleri taşıyan 09 APH 834 plakalı midibüs, seyir halindeyken tekeri patladı. Bunun sonucunda sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle midibüs yola devrildi.

KAZA SONRASI MÜDAHALELER

Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detayları ve nedenleri hakkında bilgi edinmek için incelemelere devam ediliyor.