Kaza Yüzünden Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

YAĞIŞLI HAVA KAZAYA NEDEN OLDU

Denizli’de meydana gelen bir kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan bir kamyonetin genç sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 24 yaşındaki Mustafa Demir’in kullandığı henüz plakası bilinmeyen kamyonet, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı sayesinde, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Demir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

AİLEYE ZOR ANLAR YAŞATTI

Hastanedeki haberi alan Demir’in ailesi, olaydan duyduğu acı nedeniyle güçlükle sakinleştirildi. Genç sürücünün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazanın nedenleri üzerine inceleme başlatıldı.