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Kaza, Z. Mahallesi’nde TIR çarptı

KAZA YERİ VE ZAMAN

Kaza, saat 13.00 sularında Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’ndaki Çorlu Devlet Hastanesi kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan’a, henüz kimliği tespit edilmeyen bir TIR çarptı. TIR şoförü aracıyla olay yerinden kaçtıktan sonra, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALANMA VE SONUÇ

Kazada ağır yaralanan Özdoğan, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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