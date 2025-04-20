Kazada 1’i Ağır 12 Kişi Yaralandı

AFYONKARAHİSAR’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Afyonkarahisar’da bir tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 civarında Çobanlar-Bolvadin karayolu, Çobanlar kavşağında gerçekleşti. Erhan E.’nin kullandığı 03 AHF 656 plakalı midibüs, Arif Eren Ö.’nün yönettiği 15 PR 935 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZANIN ŞİDDETİYLE MİDİBÜS YAN YATTI

Çarpışmanın etkisiyle midibüs savrularak yan yattı. Kaza sonucunda her iki aracın içindeki 12 kişi yaralandı ve bunlardan biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Kısa süre içinde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde yapılan müdahale sonrası ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.